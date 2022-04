WhatsApp voegt Winkelwagen-functie toe voor bestellen via chatberichten

WhatsApp introduceert de functie Winkelwagens. Met deze functie kunnen gebruikers producten selecteren en zo een bestelling via een chatbericht plaatsen bij winkels met een WhatsApp-bedrijfsaccount.

Winkelwagens is een uitbreiding op de zakelijke Catalogus-dienst van WhatsApp. Daarmee kunnen bedrijven met een zakelijk WhatsApp-account hun aanbod van producten en diensten naar gebruikers sturen en tonen op het bedrijfsprofiel. Klanten kunnen voortaan met de Winkelwagens-functie producten uit die catalogus selecteren en deze na een druk op de knop 'Toevoegen aan winkelwagen' bij het bedrijf bestellen.

De dienst helpt bedrijven volgens WhatsApp om bestellingen bij te houden, aanvragen van klanten te beheren en transacties af te ronden. WhatsApp maakt de functie wereldwijd beschikbaar. De toevoeging is onderdeel van WhatsApps streven om een platform voor commerciële activiteiten te bieden en daaraan te verdienen. Afgelopen zomer bleek dat WhatsApp in Brazilië een betaalfunctie via Facebook Pay test en ook is het begonnen met betaalde Business-diensten.