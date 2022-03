WhatsApp-gebruiker kan seintje krijgen van bedrijf als product op voorraad is

WhatsApp-gebruikers kunnen van bedrijven met een WhatsApp Business-account automatisch een seintje krijgen als een product weer op voorraad is. Dat is een van de wijzigingen aan de api die Facebook bekend heeft gemaakt op de eigen ontwikkelaarsconferentie F8 Refresh.

Bedrijven konden via WhatsApp al bepaalde notificaties naar klanten sturen, maar waren daarbij gebonden aan een tijdslimiet van 24 uur. Daardoor was het bijvoorbeeld niet mogelijk om klanten te informeren als een product weer op voorraad is, zegt WhatsApp. Behalve de meldingen over voorraad kunnen gebruikers ook meer soorten meldingen ontvangen zoals die van gezondheidsautoriteiten over de coronapandemie, zo zegt het bedrijf.

Daarnaast wil WhatsApp antwoorden op bedrijven makkelijker maken. Bedrijven kunnen daarom via hun account tien voorgestelde opties bieden, waarna gebruikers die in de chat kunnen selecteren. Daardoor hoeven gebruikers geen antwoord te typen.

Een andere wijziging voor WhatsApp Business-klanten is dat mkb'ers sneller aan de slag moeten kunnen met de dienst. De tijd om het op te zetten is volgens het bedrijf verkort van enkele weken naar vijf minuten.