Instagram en Facebook Messenger krijgen AR-spelletjes bij videobellen

Instagram en Facebook Messenger krijgen de mogelijkheid om met meerdere mensen spelletjes te spelen in augmented reality tijdens videobellen. Ontwikkelaars kunnen die bouwen dankzij een update van de Spark Studio-tool voor het maken van AR-toepassingen.

Behalve spelletjes gaat het ook om 'gedeelde context' en 'gedeelde momenten', zegt Facebook. De bedoeling is dat iedereen in een videogesprek via Instagram Messaging of Facebook Messenger hetzelfde AR-effect deelt. De voorbeelden die Facebook laat zien zijn feesthoedjes en confetti bij een verjaardag en een spelletje, waarbij gebruikers met hun neus een donut van rechts naar links over het beeld moeten leiden en van elkaar moeten overnemen.

De functie heet de Multipeer API en komt in eerste instantie beschikbaar voor Facebook Messenger. Later komen daar Instagram en Portal bij. Portal is het videobelapparaat dat Facebook in 2019 op de markt bracht. Facebook kondigde de nieuwe api aan op de eigen ontwikkelaarsconferentie F8 Refresh. De api is nog in gesloten bèta.