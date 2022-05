Facebook brengt Dating-functie uit in Benelux

Facebook heeft zijn Dating-functie uitgebracht in de Benelux en de rest van Europa. Dating is al langer beschikbaar in andere landen, maar kwam tot nu toe niet uit in Europese landen. Facebook zegt niet hoeveel gebruikers er zijn.

In de twintig landen die tot nu toe van Dating gebruik konden maken, heeft het systeem tot nu toe 1,5 miljard matches gemaakt, zegt Facebook. Met de release donderdag komen daar 32 landen bij, waaronder Nederland en België. Facebook Dating kost voor gebruikers geen geld, in tegenstelling tot sommige concurrenten. Zoals altijd hoopt het bedrijf geld te verdienen met gerichte advertenties.

Facebook Dating heeft onder meer Stories-ondersteuning en gebruikers kunnen Stories van Facebook of Instagram delen op het Dating-platform. Ook heeft Dating de functie Secret Crush, waarbij gebruikers van negen contacten op Facebook of Instagram kunnen aangeven dat ze er amoureuze interesse in hebben. Als die interesse wederzijds is, maakt het systeem een match.

Facebook kondigde dating ongeveer 2,5 jaar geleden aan op zijn ontwikkelaarsconferentie F8. Het systeem maakt koppelingen tussen mensen op basis van ingevulde voorkeuren, dingen die mensen gemeen hebben en wederzijdse vrienden. Ook spelen Groepen en Evenementen op Facebook een rol bij het koppelen.