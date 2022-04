Facebook komt met Campus-functie voor studenten

Facebook heeft de functie Campus gepresenteerd, een manier voor studenten om alleen posts en groepen te zien van de eigen universiteit. Campus heeft onder meer een eigen Newsfeed, manieren om studenten te vinden per vak en chatrooms per universiteit.

De functie werkt alleen op dertig universiteiten in de Verenigde Staten, zegt Facebook. Campus is een apart gedeelte van de app met daarin onder meer de eigen Newsfeed met alleen post van studenten van de eigen universiteit, de chatrooms en de zoekfunctie om alleen medestudenten in de zoekresultaten te laten zien.

Campus lijkt op de manier waarop Facebook werkte in zijn begintijd, toen het een online smoelenboek was voor universiteiten en werkte met een aparte database voor elke universiteit.

Het bedrijf liet die lijn los enkele jaren na de oprichting. De nieuwe Campus-functie werkt ironisch genoeg niet op Harvard, de school waar Mark Zuckerberg in 2004 begon met wat toen nog Thefacebook heette. Of en wanneer Campus op universiteiten in de Benelux beschikbaar komt, is onbekend.