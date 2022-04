Rainbow Six: Siege krijgt 4k- en 120fps-update voor next-genconsoles

Rainbow Six: Siege krijgt dit jaar een gratis update voor next-genconsoles, die ondersteuning voor 4k en 120fps toevoegt. Volgend jaar organiseert Ubisoft een wereldwijd e-sportstoernooi, waar in totaal 45 landen en regio's aan meedoen.

Volgens Ubisoft zal Rainbow Six: Siege op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S draaien op 120fps in resoluties 'tot' 4k. Het is nog niet duidelijk of de combinatie van native 4k én 120fps ook mogelijk is. Microsoft schrijft ook dat de game op de Xbox Series X resoluties 'tot aan' 4k ondersteunt en met 120fps kan worden weergegeven. Wanneer de update voor next-genconsoles uitkomt, is nog niet duidelijk. Ubisoft zegt wel dat dit nog dit jaar zal gebeuren en dat het om een gratis update gaat.

Rainbow Six: Siege World Cup

Ubisoft maakte het nieuws over de update bekend bij de presentatie van de Rainbow Six: Siege World Cup. Dat wereldwijde e-sportstoernooi vindt volgend jaar plaats. Het eindtoernooi wordt in de zomer gehouden en daarin strijden twintig teams van over de hele wereld om de prijzen. Teams uit veertien landen en regio's worden direct uitgenodigd en teams uit nog eens 31 andere landen en regio's kunnen meedoen aan kwalificatierondes om de overige zes plaatsen te vullen.

Nederland en België horen bij de landen die zich moeten kwalificeren. De nationale teams worden samengesteld door vertegenwoordigers van Ubisoft, een lokale communityvertegenwoordiger, pro-spelers en coaches.

Operation Shadow Legacy

Rainbow Six: Siege is deze week voorzien van de achttiende seizoensuitbreiding: Operation Shadow Legacy. Die voegt onder andere Sam Fisher toe als operator. Volgens Ubisoft heeft de game inmiddels zestien miljoen spelers. De vijf jaar geleden uitgebrachte game is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populaire e-sportstitel. Ubisoft heeft eerder al beloofd het spel op zijn minst tien jaar lang te zullen ondersteunen en herhaalt die belofte nu nog eens.