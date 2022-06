Next-genversies van Fortnite krijgen geen hogere framerate

Fortnite heeft op de Xbox Series X en PlayStation 5 een framerate van maximaal 60fps, net als bij de huidige consoles. De next-genversies krijgen wel een visuele upgrade. Epic Games lijkt wel open te staan voor een optie voor hogere framerates in de toekomst.

Als de Xbox Series X en S en de PlayStation 5 beschikbaar zijn, is er ook een update voor Fortnite beschikbaar die verbeteringen doorvoert, schrijft Epic Games. De Xbox Series X-versie draait in 4k-resolutie met 60fps en krijgt verbeterde graphics en physics. De Series S moet het doen met 60fps in een 1080p-resolutie en 'de meeste van de grafische verbeteringen'.

Voor de PlayStation 5 gelden dezelfde verbeteringen als voor de Xbox Series X. Ook Sony's console draait de game in 4k met 60fps. Verder krijgt het spel ondersteuning voor de haptische feedback van de DualSense-controller.

De grafische verbeteringen bestaan uit 'een meer dynamische interactieve wereld met gras en bomen die reageren op explosies'. Verder belooft Epic Games een betere weergave van de simulatie van rook en vloeistof en nieuwe storm- en wolkeffecten.

Fortnite draait op de huidige consoles ook al met 60fps, al gebeurt dat op lagere resoluties. De Xbox One X doet dat met een dynamische resolutie die meestal rond 1440p schommelt en de PS4 Pro mikt op een resolutie van 1080p, ontdekte Digital Foundry toen de 60fps-patch voor Fortnite in 2018 verscheen.

Hoewel Epic Games grafische verbeteringen bij de next-genversie van Fortnite belooft, is het ontbreken van een hogere framerate opvallend. De game is grafisch relatief eenvoudig, wat het mogelijk zou moeten maken om op de nieuwe consoles een hoge framerate te halen. Ook is het een competitieve game, waarbij een hoge framerate wenselijk kan zijn voor gamers.

Mogelijk komt er in de toekomst wel een modus voor een hogere framerate. Epic Games zegt in de aankondiging ernaar uit te kijken om in de toekomst 'nieuwe manieren de ontdekken' om de potentie van beide consoles maximaal te benutten. Bij de pc-versie voegde Epic Games eerder dit jaar ondersteuning voor raytracing toe. Ook dat ontbreekt voorlopig bij de consoleversie, terwijl de next-genconsoles die techniek wel ondersteunen.