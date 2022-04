Fortnite krijgt ondersteuning voor Nvidia RTX-raytracing en dlss

Fortnite krijgt binnenkort ondersteuning voor Nvidia's RTX-raytracing en dlss 2.0. Raytracing zal gebruikt worden voor schaduwen, reflecties en ambient occlusion. Nvidia toont dat in een korte trailer.

Wanneer de ondersteuning voor raytracing beschikbaar is in Fortnite, is nog niet bekend. In een korte trailer toont Nvidia dat dit er 'binnenkort' aan zit te komen. Om er gebruik van te maken is een pc met een Nvidia-videokaart nodig. Raytracing werkt op RTX-videokaarten en sommige recente GTX-videokaarten.

Epic Games heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de toevoeging van raytracing. Nvidia spreekt alleen over zijn eigen RTX-implementatie. Of er ook ondersteuning komt voor raytracing op de next-genconsoles, is nog niet bekend. Zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X krijgen ondersteuning raytracing, maar die consoles hebben een AMD-gpu.

Nvidia maakte de komst van RTX-raytracing naar Fortnite bekend in zijn GeForce Special Event-livestream. De videokaartenfabrikant presenteert daarin dinsdagavond zijn nieuwe serie RTX 3000-videokaarten.