TP Vision onthult Philips-soundbars en draadloze speakers met Ambilight-functie

TP Vision introduceert nieuwe soundbars, waaronder de Philips Fidelio B97. Dit is een 7.1.2-soundbar met Dolby Atmos en DTS:X. Daarnaast brengt de fabrikant twee draadloze speakers uit met Ambilight-synchronisatie, als onderdeel van een eigen multi-room audio-ecosysteem.

De twee draadloze speakers, de W6205 en de grotere W6505, zijn onderdeel van het zogeheten Philips TV & Sound Wireless Home System. De twee modellen zijn uitgerust met DTS Play-Fi, waarmee vanuit televisies of andere apparaten draadloos audio is door te sturen naar de speakers. Dat gaat via de Philips Sound-app, waarmee Philips-tv's of audioproducten met elkaar te verbinden zijn. DTS Play-Fi wordt ondersteund bij de Android TV-televisies die Philips dit jaar uitbrengt en die ondersteuning komt via een firmware-update ook beschikbaar voor Android TV-modellen van Philips die in 2019 uitkwamen.

De toevoeging van de zogeheten Works with Ambilight-functie is de meest in het oog springende eigenschap van deze twee draadloze speakers. De twee modellen hebben ingebouwde ledverlichting die kan worden gesynchroniseerd met het Ambilight-systeem van een Philips-tv. Dat betekent dat als de televisie bijvoorbeeld veel groene kleuren in beeld toont, niet alleen de muur achter de televisie groen kleurt door de leds in de televisie, maar dat deze groene kleur gelijktijdig wordt gekopieerd door de leds in de speakers.

De horizontaal te plaatsen W6505 is de grootste van de twee; de kleinere W6205 is verticaal georiënteerd. De W6505 bevat een 80W-versterker, twee 1"-tweeters, twee 3,5"-woofers en twee basradiatoren. De W6205 moet het doen met een 40W-versterker, een enkele 1"-tweeter, een enkele 3,5"-woofer en twee basradiatoren. De twee modellen ondersteunen bluetooth, Google Chromecast, Apple Airplay 2, Spotify Connect en meerdere streamingdiensten via de Philips Sound-app. Ook zijn de stemassistenten van Google, Amazon en Apple in te zetten in combinatie met de speakers.

Daarnaast komt Philips met vijf nieuws soundbars, die allemaal het Philips Wireless Home System ondersteunen. De Philips Fidelio B97 is het topmodel. Deze 7.1.2-soundbar heeft net als een aantal eerdere Philips-modellen de kenmerkende eigenschap van twee afneembare speakers die aan de twee uiteinden van de soundbar zitten. Die zijn los te koppelen en achter de luisterpositie te plaatsen om rechtopstaand te fungeren als draadloze surroundluidsprekers. Als ze aan de soundbar zijn bevestigd, worden ze opgeladen en dienen ze als linker- en rechterkanaal. Verder hoort er een 8" draadloze subwoofer bij B97. De soundbar heeft ondersteuning voor DTS:X en Dolby Atmos, de verschillende stemassistenten, bluetooth en DTS Play-Fi en Airplay 2. Er zijn twee hdmi 2.1-aansluitingen aanwezig, waarmee e-arc-ondersteuning ook aanwezig is.

Verder brengt TP Vision onder meer de Philips Fidelio B95 uit. Dat is een lager gepositioneerde 5.1.2-soundbar. De B95 is grotendeels hetzelfde als de duurdere B97, met als belangrijkste verschil dat de afneembare speakers voor de achterste surroundkanalen ontbreken. Daarnaast komt TP Vision nog met een reeks kleinere soundbars met minder drivers en lagere prijzen. De meeste soundbars ondersteunen DTS Play-Fi en dat geldt ook voor de hdmi 2.1-standaard.

De B97 en B95 komen in oktober uit voor respectievelijk 1200 en 900 euro. De W6505 en de W6205 komen ook in de volgende maand beschikbaar, voor respectievelijk 300 en 200 euro.