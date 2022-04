Opnieuw vinden grootschalige ddos-aanvallen op Nederlandse providers plaats

Dinsdag worden opnieuw meerdere Nederlandse providers getroffen door ddos-aanvallen. Die lijken groter in omvang te worden en ook redelijk geavanceerd te zijn. Onder andere Signet, Caiway en Delta zijn dinsdag slachtoffer.

De ddos-aanvallen vinden onder andere plaats bij Caiway, bevestigt de provider. Eerder op dinsdagochtend had provider Delta last van een storing die werd veroorzaakt door een ddos-aanval. Verder vond er dinsdagmiddag een grote aanval plaats op Signet. Dat is een isp die de infrastructuur voor veel kleine providers verzorgt. Ook beheert Signet infrastructuur voor TransIP. Daar hadden klanten vanmiddag ook storingen door die aanval, al zijn die inmiddels opgelost.

Het lijkt erop dat het om dezelfde aanvallen gaat als die vorige week Nederlandse providers troffen, al is dat niet met zekerheid te zeggen. Volgens een woordvoerder van het NBIP gaat het voornamelijk om dns amplification- en ldap-aanvallen. Het Nederlands Beheersorganisatie Internet Providers beheert de NaWas, de nationale 'wasstraat' waar providers en bedrijven ddos-verkeer naartoe kunnen loodsen om het 'schoon te wassen'. De NaWas heeft nog genoeg capaciteit om de aanvallen af te slaan, zegt de woordvoerder.

Er zijn tekenen dat de aanvallen in grootte toenemen. Bij aanvallen op hostingprovider WebReus en anderen ging het nog om aanvallen ter grootte van veertig tot vijftig gigabit per seconde. Afgelopen vrijdag zat een aanval op provider Tweak rond de 100Gbit/s, meldde een woordvoerder. Inmiddels zijn op dinsdag al pieken te zien van 150Gbit/s. Op het forum van het Belgische edpnet wordt zelfs gesproken over aanvallen van wel 200Gbit/s. Die provider heeft al vijf dagen last van ddos-aanvallen.

De aanvallen op de providers begonnen vorige week grotendeels in de avonduren, en gingen door tot in de nacht. Inmiddels lijkt de dader ook 's middags en 's ochtends toe te slaan. Het is niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit. Bij veel ddos-aanvallen proberen de daders bijvoorbeeld in de media te komen, of willen ze losgeld of roem. Tot nu toe zijn er nog geen signalen van berichten die de daders hebben achtergelaten. Dat gebeurde bijvoorbeeld wel in 2018, toen een ddos'er naast banken ook Tweakers aanviel.

Wel lijkt de aanval serieuzer te zijn dan iemand die een simpele webstresser test. "De aanvaller lijkt goed onderlegd te zijn", zegt de woordvoerder van NBIP. "De aanvallen zelf verschuiven telkens op het moment dat wij ertussen komen zitten." Daarmee doelt hij op de NaWas. Zodra een slachtoffer die inschakelt lijkt de aanvaller een ander doelwit uit te kiezen. Ook Signet zegt dat de aanval er geavanceerd uitziet. "Wie erachter zit heeft eerst goed de infrastructuur bestudeerd. Hij heeft goed uitgezocht welke subnets hij allemaal moet aanvallen."