Ddos-aanvallen treffen verschillende Nederlandse providers - update 3

Verschillende Nederlandse providers hebben deze week last van ddos-aanvallen. Onder andere Online.nl, Tweak en Freedom Internet lagen eerder deze week tijdelijk plat. Bij de Zeeuwse provider Delta is het probleem nog steeds aan de gang.

Er vinden op vrijdagavond distributed-denial-of-serviceaanvallen plaats op zeker twee providers. De Zeeuwse provider Delta heeft sinds 10.00 uur op vrijdagochtend al last van de storing. Die geldt voor zowel het internet als voor interactieve tv en telefonie. Inmiddels zou er extra capaciteit zijn bijgezet, maar de provider zegt dat de aanval nog steeds aan de gang is.

Ook bij glasvezelprovider Tweak zijn problemen. De provider zegt dat die inmiddels deels zijn opgelost, maar nog steeds hebben sommige klanten geen internet. De aanval zou volgens Mark van Herpen van Tweak gisteravond zijn begonnen en een aantal uur hebben geduurd. Tegen Tweakers zegt Van Herpen dat er tijdens de aanval tot wel 100Gbit/s aan data werd gestuurd. "Aanvankelijk werd alleen de website van Tweak aangevallen, maar later ging de aanvaller over naar core-infrastructuur zoals routers en nameservers", zegt Van Herpen.

Provider Online had woensdagavond last van een storing. Rond 21.00 uur ging het internet voor de meeste klanten plat. Die storing duurde tot kort na middernacht. Sindsdien werkt het internet van de provider weer.

Bij de nieuwe provider Freedom Internet vond woensdagavond ook een korte aanval plaats. Die duurde volgens de provider slechts drie kwartier.

Sinds zondag is ook hostingbedrijf WebReus getroffen door een ddos-aanval waardoor mailservers niet te bereiken zijn. Het is nog niet bekend of de aanvallen verband met elkaar hebben. Wel begonnen ze allemaal rond dezelfde tijdstippen.

Update: Ook Tweakers had korte tijd last van een aanval. Het gaat om een dns-amplication-aanval en een ldap-aanval, die na een half uur weer ophield.

Update 2: niet alleen in Nederland vinden aanvallen plaats. In België is EDPnet tussen 18.00 en 19.00 getroffen door een aanval op de dns-servers. Inmiddels is die aanval opgelost, schrijft de provider.

Update 3: Provider Caiway meldt op Twitter dat het ook last heeft van een ddos-aanval.