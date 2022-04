KPN biedt e-sim aan bij Grootzakelijk-abonnementen

KPN biedt klanten met een Grootzakelijk-abonnement e-sim aan. Klanten met een persoonlijk of een Kleinzakelijk-abonnement kunnen de digitale simkaarten nog niet ontvangen. Voor die laatste volgt e-sim over een paar maanden.

E-sim voor Grootzakelijk-klanten is inmiddels te bestellen via de website van de provider. Klanten kunnen e-sim nemen voor zowel nieuwe als bestaande abonnementen. Ze krijgen de qr-code om e-sim te activeren per e-mail toegestuurd.

KPN zei in mei al dat het 'vanaf medio 2020' e-sim zou aanbieden, maar gaf daar toen al geen details over. E-sim is vooralsnog alleen beschikbaar voor klanten met een Grootzakelijk-abonnement. Klanten met een Kleinzakelijk- of een MKB-abonnement moeten volgens de provider 'nog enkele maanden wachten'. Over e-sim voor persoonlijke klanten zegt KPN niets.

KPN-dochtermerk Simyo biedt sinds enige tijd e-sim, wat inmiddels ook op Android-telefoons kan. KPN zei destijds al 'de introductie van e-sim bij Simyo op de voet te volgen'. Naast KPN bieden ook T-Mobile en Vodafone e-sim aan in Nederland.