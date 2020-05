KPN gaat vanaf 'medio 2020' e-sim aanbieden, stelt de provider op een pagina voor zakelijke klanten. Het is onbekend of de e-sim dan ook voor consumenten beschikbaar komt. De introductie zou deze zomer moeten plaatsvinden.

KPN lijkt nog altijd niet zeker van de exacte datum, want het houdt in de bewoording van de blogpost een slag om de arm door te stellen dat e-sim 'naar verwachting' vanaf medio 2020 verkrijgbaar zal zijn. De blogpost is al van twee weken geleden, maar is tot nu toe onopgemerkt gebleven.

De informatie strookt met wat Tweakers hoorde van een bron, die claimt dat KPN een introductie van e-sim aan het plannen is voor Q3, de zomerperiode van begin juli tot eind september. KPN wil de datum niet bevestigen, maar zegt in een reactie wel dat e-sim eraan komt. "We kunnen nog geen datum geven wanneer KPN met e-sim komt", aldus een woordvoerder. "We zijn aan het kijken hoe het gaat met Simyo, en laten het weten zodra we die ervaring voor de klanten van KPN gaan toepassen."

KPN-dochtermerk Simyo biedt sinds enige tijd e-sim aan voor iPhones en sinds kort ook voor Android-telefoons. KPN zei toen al 'de introductie van e-sim bij Simyo op de voet te volgen'. Het moederbedrijf ondersteunt nu alleen nog e-sims voor iot-apparaten; consumenten en zakelijke klanten kunnen voor hun smartphones geen e-sims krijgen bij KPN. Concurrent T-Mobile biedt sinds vorig jaar e-sim aan.