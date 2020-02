KPN-dochter Simyo begint met ondersteuning e-sim

KPN-dochterbedrijf Simyo gaat e-sim ondersteunen. Dat heeft de provider bekendgemaakt. Klanten kunnen vanaf donderdag een e-sim krijgen via de app van de virtuele provider. KPN ondersteunt e-sims voor consumenten vooralsnog niet zelf.

Simyo gaat e-sims ondersteunen bij iPhones uit 2018 en 2019, zo maakt de provider bekend. De ondersteuning voor Android volgt 'niet veel later dit jaar', aldus de provider. Klanten kunnen in de Mijn Simyo-app hun fysieke simkaart inwisselen voor een e-sim. Bovendien kunnen nieuwe abonnees direct een e-sim krijgen.

Dat geldt niet alleen voor abonnees, maar ook voor prepaid-klanten, zo zegt het KPN-dochterbedrijf. Simyo is de eerste provider in Nederland die prepaid-klanten de mogelijkheid geeft een e-sim te gebruiken.

De meestgebruikte telefoons met e-sim zijn iPhones, maar er zijn ook al enige tijd Android-telefoons met e-simondersteuning. Mogelijk volgen er snel meer. Vaak gebruiken fabrikanten een combinatie van een slot voor een of meer fysieke simkaarten met een chip voor een e-sim op het pcb. Daardoor kunnen telefoongebruikers kiezen tussen het gebruik van een fysieke simkaart of e-sim. T-Mobile begon als eerste grote provider in Nederland met de ondersteuning van e-sims in de zomer van vorig jaar. Truphone had die ondersteuning al veel langer en Voiceworks bood het al 'whitelabel' aan.

KPN 'volgt de introductie van e-sim bij Simyo op de voet', aldus het bedrijf. Het moederbedrijf ondersteunt nu alleen nog e-sims voor iot-apparaten, maar consumenten kunnen nu voor hun smartphones geen e-sims krijgen bij KPN.