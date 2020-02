Microsoft verwacht lagere omzet uit Windows- en Surface-divisie door coronavirus

Microsoft zegt dat zijn More Personal Computing-divisie de eerder gemaakte financiële verwachtingen over het tweede kwartaal niet gaat halen. De verkoop van Windows en Surface-apparaten wordt meer beïnvloed door het nieuwe coronavirus dan werd verwacht.

Eind januari maakte Microsoft zijn kwartaalcijfers bekend en toen hield het bedrijf al rekening met de invloed van het nieuwe coronavirus op de cijfers in het komende kwartaal. Microsoft gaf toen aan dat de omzet voor het bedrijfsonderdeel waar Windows, Xbox en Surface onder vallen in het volgende kwartaal uit zou komen op een bedrag tussen de 10,75 en 11,15 miljard dollar. Naar eigen zeggen was dat al een ruime marge.

Nu meldt Microsoft dat die verwachting waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Een nieuwe financiële voorspelling geeft het bedrijf echter niet. Microsoft zegt dat de toevoerketen langzamer op gang komt dan werd gedacht. Als fabrikanten die Windows-hardware maken stilliggen, verkoopt Microsoft minder Windows-licenties. Ook de Surface-divisie is volgens Microsoft harder getroffen dan aanvankelijk werd gedacht. De financiële verwachtingen voor alle andere bedrijfsonderdelen blijven ongewijzigd.

Vorige week waarschuwde Apple investeerders al dat de omzet bij de komende kwartaalcijfers lager zal uitvallen door de aanhoudende SARS-CoV-2-uitbraak.