Duits bedrijf brengt eind dit jaar smartphone van koolstofvezel uit in Nederland

Het Duitse bedrijf Carbon Mobile heeft zijn eerste smartphone gepresenteerd. De telefoon, de Carbon Mobile 1 MK II, moet eind dit jaar uitkomen in Nederland en kost 800 euro. Het toestel wil zich onderscheiden met zijn behuizing van koolstofvezel en lage gewicht.

Met een gewicht van 125 gram is de telefoon ongeveer even zwaar als een iPhone 6, maar veel recent gepresenteerde smartphones zijn een stuk zwaarder. Dankzij de behuizing van koolstofvezel moet de Carbon 1 een kwart lichter zijn dan bij het gebruik van bijvoorbeeld glas. De telefoon meet 153x74mm en is 6,3mm dik. De accu heeft een capaciteit van 3050mAh, ver onder het gemiddelde van ongeveer 3900mAh.

De Carbon 1 heeft een oledscherm van 13,6x6,8cm met een diagonaal van 6", een beeldverhouding van 18:9 en een resolutie van 2160x1080 pixels. De soc is een in 2018 gepresenteerde MediaTek Helio P90, voorzien 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, meldt Android Authority.

De materiaalkeuze brengt diverse uitdagingen met zich mee. Zo is de afvoer van warmte van de soc problematisch, omdat koolstofvezel de hitte niet goed verspreidt. Daardoor blijft de soc warmer en warmt de behuizing op. Bovendien krast koolstofvezel veel sneller dan metaal of glas, waardoor de telefoon vermoedelijk niet in dezelfde broekzak kan als sleutels, muntjes of andere telefoons.

De Duitse fabrikant wil de Carbon Mobile 1 MK II, de MK I is nooit uitgekomen, deze zomer leveren in Duitsland, waarna Nederland eind dit jaar moet volgen. De hardwaremaker wil later dit jaar ook draadloze oortjes van koolstofvezel presenteren.