Carbon Mobile brengt smartphone van koolstofvezel in september uit in Nederland

Het Duitse Carbon Mobile brengt zijn smartphone van koolstofvezel in september uit. De release zou eind dit jaar plaatsvinden, maar is vervroegd. Het Duitse bedrijf kondigde zijn telefoon twee maanden geleden aan.

De prijs zal 799 euro zijn, zegt Mark Moons van MayOneFive, het bedrijf waarmee Carbon Mobile samenwerkt voor de release. Moons kondigde de release in de Benelux van de telefoon aan op Twitter. Het gaat om de Carbon 1 MK II. De smartphone heeft een behuizing die is gemaakt van koolstofvezel, waardoor hij met 125 gram voor zijn grootte licht is.

Het toestel meet 153x74mm en is 6,3mm dik. De accu heeft een capaciteit van 3050mAh, ver onder het gemiddelde van ongeveer 3900mAh. De Carbon 1 heeft een oledscherm van 13,6x6,8cm met een diagonaal van 6", een beeldverhouding van 18:9 en een resolutie van 2160x1080 pixels. De soc is een in 2018 gepresenteerde MediaTek Helio P90, en de telefoon heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslag.

De Duitse fabrikant wil de Carbon Mobile 1 MK II deze zomer leveren in Duitsland. De MK I is nooit uitgekomen. De hardwaremaker wil later dit jaar ook draadloze oortjes van koolstofvezel presenteren.