Mozilla werkt aan Firefox-dienst voor inloggen met willekeurig mailadres

Mozilla is bezig met het ontwikkelen van een dienst waarmee gebruikers willekeurige, anonieme e-mailadressen kunnen aanmaken om zich te registeren bij webdiensten. Mozilla stuurt mails dan automatisch door naar het echte e-mailadres van gebruikers.

De functie heet Private Relay, blijkt op de site van Mozilla. Met een druk op de knop maakt de software een e-mailadres aan voor alleen die persoon en op die site, waarna Relay alle mails doorstuurt. Dat voorkomt dat gebruikers bij allerlei diensten hun eigen mailadres moeten gebruiken, dat vervolgens bij een datalek naar buiten kan komen. De code voor de dienst staat op GitHub. De dienst werkt met Python 3.7 en een SocketLabs-server.

De dienst werkt als add-on binnen browser Firefox, maar is vooralsnog in een gesloten bèta. Op een later moment moet de bèta opengaan. De dienst doet denken aan Sign In With Apple, waarbij Apple een geanonimiseerd mailadres aanmaakt voor gebruikers en mails doorstuurt.