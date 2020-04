Codemasters toont Circuit Zandvoort in eerste beelden van F1 2020

Codemasters laat de eerste beelden zien van F1 2020. In een video tonen de makers een rondje van Max Verstappen op Circuit Zandvoort. De nieuwe F1-game, die op 10 juli verschijnt, lijkt grafisch geen grote veranderingen met zich mee te brengen.

Boven de beelden toont Codemasters dat het gaat om work in progress, dus de game is nog niet helemaal af. Het lijkt er echter op dat F1 2020 wat grafische weergave betreft niet veel anders is dan de versie van vorig jaar. Circuit Zandvoort is voor het eerst opgenomen in de game. Dat circuit is aangepast voor Formule 1-races en komend weekend zou daar een F1-race plaatsvinden, maar dat gaat door de coronacrisis niet door.

Codemasters kondigde F1 2020 halverwege april aan. De game komt op 10 juli uit op Steam en Google Stadia en verschijnt voor de PlayStation 4 en Xbox One. F1 2020 bevat een nieuwe My Team-modus waarin spelers als elfde team deelnemen aan het F1-kampioenschap. Tijdens het seizoen moeten spelers het team ontwikkelen door de fabriek uit te breiden. Spelers zijn in de nieuwe modus zowel manager als coureur. Verder keert splitscreenondersteuning voor lokale multiplayer terug.

Eerste beelden van F1 2020 (boven) en camerabeelden van Max Verstappen op Circuit Zandvoort (onder)