Titel F1 2020 Platform Windows, PS4, Xbox One, Windows, Google Stadia Ontwikkelaar Codemasters Uitgever Codemasters / Koch Media Releasedatum 10 juli 2020

Net als vrijwel elke andere sport ligt de Formule 1 momenteel stil. De traditionele seizoensstart die in maart in Australië plaats zou vinden werd afgeblazen doordat de problematiek rond het coronavirus precies op dat moment veranderde in een wereldwijde pandemie. Even leek het erop dat de FIA toch wilde gaan racen in Melbourne, maar te elfder ure werden de bolides toch gewoon terug de trucks ingerold, in afwachting van de daadwerkelijke start van het seizoen, elders in de wereld. Die start lijkt op zondag 5 juli te komen, in Oostenrijk. Toeval of niet: enkele dagen later kunnen gamers wereldwijd zelf ook aan het nieuwe seizoen beginnen, want dan ligt F1 2020 in de winkels.

Nu schrijven we natuurlijk jaarlijks over Codemasters' F1-game en vaak komt het daarbij in grote lijnen neer op dezelfde conclusie: de game van dit jaar is de game van vorig jaar, maar dan met accurate updates voor auto's en coureurs, en een nieuwe racekalender. Daar komen dan vaak nog wat kleinere dingetjes bij, zoals uitgebreidere ondersteuning voor online competities, wat meer features en opsmuk in de Career Mode, en de mogelijkheid om in F2-auto's of historische F1-auto's rond te scheuren. Het is steeds net genoeg om jaarlijks leuk te blijven, maar het houdt niet over.

Nu voel je hem natuurlijk aankomen: F1 2020 belooft anders te zijn. Dat klinkt voor jou waarschijnlijk precies zo afgezaagd en voorspelbaar als het voor ons zou doen, ware het niet dat wij al even aan de slag zijn gegaan met F1 2020 en een videopresentatie hebben gezien waarin Codemasters in twintig minuten tijd de belangrijkste features van F1 2020 doornam. En hoewel voor sommige aspecten 'hetzelfde als vorig jaar maar dan net iets beter' nog steeds van toepassing is, zijn er dit keer wel degelijk langverwachte en grote vernieuwingen te vinden in F1 2020.

Splitscreenmodus

Daarbij hoort bijvoorbeeld een splitscreenmodus. Dit is een onderdeel waar de wat meer 'hardcore' racefans misschien geen boodschap aan hebben, maar waar door veel gamers al jaren om werd gevraagd. De optie om met twee spelers op één tv te spelen was jarenlang gemeengoed in racegames, maar verdween langzaam van het toneel. Onlangs kreeg onder andere rallygame WRC 8 weer eens een splitscreenmodus en daar werd positief op gereageerd. Wellicht dat dat Codemasters over de streep heeft getrokken. Helaas ontbreekt van een andere veelgevraagde feature, namelijk vr-ondersteuning, ook dit jaar weer ieder spoor.