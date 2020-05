F1-commentator Olav Mol maakt debuut in F1 2020

De Nederlandse Formule 1-commentator Olav Mol is te horen in racegame F1 2020. Het is voor het eerst dat ontwikkelaar Codemasters zijn jaarlijks verschijnende racegame voorziet van Nederlands commentaar. De game verschijnt op 10 juli voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.

Met het toevoegen van Mol lijkt Codemasters te willen inzetten op de sterk toegenomen populariteit van Formule 1 in Nederland. Olav Mol is sinds 1991 commentator bij de Formule 1. De vroeger voor Veronica en RTL werkzame commentator praatte in zijn carrière al meer dan vijfhonderd F1-races aan elkaar.

F1 2020 is de nieuwste game in Codemasters' langlopende serie F1-games, waar de Engelse ontwikkelstudio er al sinds 2008 jaarlijks eentje van uitbrengt. De versie van dit jaar kent in Hanoi en Zandvoort twee nieuwe circuits en heeft in 'My Team' een heel nieuwe, meer op teammanagement gerichte spelmodus. In Zandvoort had eerder deze maand een grand prix moeten plaatsvinden, maar die ging niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Meer over F1 2020 is te lezen in de preview die Tweakers onlangs publiceerde.

Videopreview van F1 2020, gespeeld op pc