Formule 1 is met Amazon in gesprek over uitzendrechten

De Formule 1 is in gesprek met Amazon over uitzendrechten. Dat zegt Chase Carey, de topman van de Formula One Group. De F1-organisatie heeft al een eigen streamingdienst, maar wil zijn publiek vergroten.

Carey zegt tegen Financial Times dat er actieve gesprekken zijn met Amazon over het uitzenden van de races. Ook zou de Formule 1 in gesprek zijn met andere 'digitale platforms wereldwijd', maar de topman noemt alleen Amazon bij naam. De organisatie heeft al een deal met Netflix voor de documentaireserie Drive to Survive, waarvan twee seizoenen zijn verschenen. Netflix zendt echter geen live sport uit, terwijl Amazon dat in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en India wel doet.

Het is niet bekend of de gesprekken tussen de Formule 1 en Amazon over wereldwijde uitzendrechten gaan, of over lokale rechten. De organisatie achter de autoraces heeft per land of regio contracten met partijen voor de uitzendrechten. Volgens de Financial Times liggen die rechten in het VK tot 2024 bij omroep Sky en is dat contract 250 miljoen dollar per jaar waard.

Volgens Carey zal de overgang van Formule 1 van tv-zenders naar streamingdiensten een 'incrementeel' proces zijn. De organisatie zou zich volgens hem zorgen maken over F1-fans die 'niet gewend zijn om de sport op digitale platforms te volgen'. In Nederland zijn de racewedstrijden momenteel te zien op tv-zender Ziggo Sport.

Vorig jaar bracht de organisatie achter de koningsklasse van de autosport ook een eigen streamingdienst uit, genaamd F1 TV Pro. Die dienst is wereldwijd beschikbaar en kost 8 euro per maand of 65 euro per jaar. Abonnees krijgen hiermee ook de beschikking over extra camerabeelden en historisch beeldmateriaal. Hoeveel abonnees F1 TV Pro heeft, is niet bekend.