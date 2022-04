Telegram krijgt betaalde functies en advertenties bij kanalen

Chatapp Telegram gaat betaalde functies toevoegen. Volgens de makers gaat het om functionaliteit voor bijvoorbeeld bedrijven, of extra's zoals premium stickers. Ook komt er een advertentieplatform voor advertenties in kanalen.

Persoonlijke gesprekken en groepschats blijven vrij van advertenties en ook Telegram zelf blijft gratis, benadrukt oprichter Pavel Durov. Op zijn eigen Telegram-kanaal zet hij plannen uiteen die ervoor moeten zorgen dat er inkomsten gegenereerd worden.

Alle functionaliteit die nu in Telegram zit, zal gratis beschikbaar blijven. Durov stelt dat er betaalde functies komen voor bedrijven en power users. Wat voor features dat precies zijn, is nog niet bekend. Ook zegt Durov dat er verdienmodellen komen waar ook gebruikers aan kunnen verdienen. Makers van stickers kunnen bijvoorbeeld een deel van de omzet krijgen als die als premium stickers worden verkocht.

Op de 'one-to-many-channels' gaat Telegram advertenties tonen via een eigen advertentieplatform dat in Telegram geïntegreerd wordt. Deze kanalen zijn volgens Durov vergelijkbaar met sociale media als Twitter. Gebruikers kunnen zo'n kanaal aanmaken om daar berichten te plaatsen die door volgers gelezen kunnen worden. Reageren is niet mogelijk. Beheerders van dergelijke kanalen plaatsen daar nu zelf al advertenties, maar die zien eruit als gewone berichten omdat er geen advertentieplatform is.

Er zitten nu nog geen betaalde functies of advertenties in Telegram, terwijl de dienst volgens de oprichter het aantal van 500 miljoen dagelijks actieve gebruikers nadert. Durov zegt dat hij de kosten om de chatapp draaiende te houden tot nu toe grotendeels uit eigen zak betaalt. Hij zegt Telegram niet te willen verkopen en door te willen blijven ontwikkelen en daarvoor moeten er verdienmodellen komen. Wanneer de betaalde functies en advertenties naar Telegram komen, is nog niet bekend.