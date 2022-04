Cyberpunk 2077 is 13 miljoen keer verkocht

Cyberpunk 2077 was op 20 december ondanks restitutiemogelijkheden door bugs meer dan 13 miljoen keer verkocht, meldt CD Projekt Red. Het spel had 8 miljoen pre-orders voor de release, die op 10 december plaatsvond.

CD Projekt meldt de verwachte verkoop van meer dan 13 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077 in een mededeling aan investeerders. Het bedrijf heeft de verkopen op alle hardwareplatforms meegerekend en teruggaveverzoeken van winkels en via de eigen 'Help Me Refund'-campagne van het aantal afgetrokken.

Het spel heeft het verkoopaantal in tien dagen bereikt. Hoeveel spelers gebruik hebben gemaakt van de restitutiemogelijkheden is niet bekend. Sony verwijderde het spel vorige week vrijdag uit de PlayStation Store en meldde toen geld terug te geven aan ontevreden kopers. Microsoft en CD Projekt Red kondigden een dag later aan dat spelers hun bedrag konden terugkrijgen vanwege de vele bugs in het spel.

De kans is groot dat sinds 20 december meer spelers het spel terug hebben gestuurd, terwijl aan de andere kant CD Projekt Red patches uitbrengt om de prestaties en weergave te verbeteren, wat een positieve invloed op de verkoop kan hebben. Van CD Projekt Red's The Witcher 3 gingen in totaal 28 miljoen exemplaren over de toonbank, bleek eerder dit jaar.