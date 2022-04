Cyberpunk 2077-patch verbetert cpu-gebruik met bepaalde AMD Ryzen-cpu's - update

Cyberpunk 2077 krijgt een hotfix die onder andere de problemen omtrent threadgebruik met bepaalde AMD Ryzen-cpu's moet oplossen. De ontwikkelaar meldt daarbij dat deze update alleen voor betere prestaties zorgt voor Ryzen-cpu's met zes cores of minder.

Hotfix 1.05 kwam eerst beschikbaar voor de consoleversies van de game en is inmiddels ook uitgebracht voor de pc. De update lost verschillende bugs en prestatieproblemen op voor alle beschikbare platforms. De hotfix bevat ook enkele platformspecifieke fixes, waaronder de oplossing die het core- en threadgebruik van bepaalde Ryzen-cpu's moet verbeteren in de pc-versie.

Eerder kwam aan het licht dat de game geen gebruik leek te maken van simultaneous multithreading op bepaalde AMD Ryzen-cpu's. Daardoor gebruikte de game in de praktijk de helft van alle beschikbare threads. Gamers wisten dit probleem op te lossen met een hex-edit, die prestatiewinsten van tien tot twintig procent moest opleveren. Met update 1.05 moet dit niet langer nodig zijn.

Cpu-gebruik met (links) en zonder de hex-edit op een Ryzen 9 5950X. Afbeelding door /u/Bramblexd via Videocardz

Ontwikkelaar CD Projekt Red verduidelijkt hierbij dat alleen AMD Ryzen-cpu's met vier of zes cores prestatieverbeteringen zullen zien met hotfix 1.05. De prestaties op Ryzen-cpu's met acht of meer cores zouden gelijk blijven. Het bedrijf meldt dat het tot die conclusie kwam na eigen prestatietests en dat deze oplossing is ontwikkeld in samenwerking met AMD. Eerder bleek al dat de hex-edit weinig verschil lijkt te maken voor Ryzen-chips met veel cores en meerdere CCX 'en.

Verder wordt AVX niet langer gebruikt in de pc-versie, wat de stabiliteit met cpu's zonder AVX-ondersteuning moet verbeteren. Ook zouden de reflecties met raytracing niet langer te helder zijn en heeft de ontwikkelaar naar eigen zeggen een probleem met de Steam Overlay opgelost.

De update voegt ook enkele verbeteringen toe voor de consoleversie van de game, die sinds release veel kritiek kreeg. Gamers meldden veel bugs, crashes en prestatieproblemen op de PS4 en Xbox One. Sindsdien is de game verwijderd uit de PlayStation Store en bieden Sony en Microsoft terugbetalingen aan ontevreden spelers. Enkele Nederlandse webshops tonen waarschuwingen wanneer klanten de consoleversie van de game willen aanschaffen.

CD Projekt Red gaf eerder al een timeline met updates voor de consoleversie van de game. Gamers kunnen volgens de studio in ieder geval twee grote patches verwachten, respectievelijk in januari en februari.

Update, 23:58: Ontwikkelaar CD Projekt Red bevestigt op Twitter dat de update inmiddels wordt uitgerold voor de pc-versie van Cyberpunk 2077. Dit is toegevoegd aan het artikel.