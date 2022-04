Grenswacht VS wil grootschaliger gezichtsherkenning inzetten op vliegvelden

Het Amerikaanse Customs and Border Protection wil vaker gezichtsherkenning kunnen gebruiken op vliegvelden. In de afgelopen tijd is ermee geëxperimenteerd, maar nu wil het agentschap de mogelijkheid op elk Amerikaans vliegveld kunnen inzetten.

Een verzoek van het Customs and Border Protection-agentschap werd vorige maand ingediend bij de Federal Register, zo merkte The Verge op. De titel van het verzoek is "Collection of Biometric Data From Aliens Upon Entry to and Departure From the United States", wat dus aangeeft dat de Amerikanen grootschaliger biometrische gegevens willen kunnen afnemen van buitenlanders. De bedoeling is om daarbij voornamelijk in te zetten op gezichtsherkenning, en andere mogelijkheden zoals vingerafdrukken minder te gaan gebruiken.

Gezichtsherkenning wordt sinds 2017 ingezet op Amerikaanse vliegvelden, maar werd vooralsnog aangeduid als een pilotprogramma dat slechts op een beperkt aantal vliegvelden aanwezig was. Die restricties wil het CBP nu wegnemen. Met het gezichtsherkenningsprogramma wordt niet alleen de identiteit van de reiziger vastgesteld, maar worden ook criminelen opgespoord of mensen die door de autoriteiten worden gezocht.

Als de regels worden goedgekeurd kunnen alle buitenlanders die de VS binnenkomen verplicht worden om hun gezicht te laten scannen. Amerikanen doen ook mee aan het programma, maar hebben de mogelijkheid voor een opt-out.

Gezichtsherkenning kwam de afgelopen maanden veelvuldig negatief in het Amerikaanse nieuws vanwege grensoverschrijdend gedrag bij de politie. Verscheidene bedrijven staakten of beperkten daarna de levering van technologie voor gezichtsherkenning aan de politie.