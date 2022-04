Android 11-update komt pas later naar OnePlus 7 en 7T

OnePlus heeft de Android 11-update voor zijn smartphones OnePlus 7 en 7T uitgesteld. Er is een probleem ontdekt in de software waarvoor eerst een oplossing gezocht moet worden, waardoor de release pas volgend jaar zal zijn.

De smartphonemaker heeft een aankondiging op zijn Chinese forum gezet, waarin wordt uitgelegd dat er bij het testen van de Android 11-software een probleem is ontdekt bij de decryptie van gegevens. Details van wat er precies fout gaat, worden niet gegeven. Wel is duidelijk dat de hulp van Qualcomm ingeschakeld moet worden voordat het probleem kan worden opgelost.

Wel moet worden aangetekend dat het probleem in de Hydrogen-versie van de Android-software zit, die niet in Europa wordt gebruikt; het gaat om de variant die voor de Chinese markt is bedoeld. Omdat er veel overlap zit in de onderliggende code, is het aannemelijk dat de problemen ook invloed hebben op de Europese variant van de Android 11-update met de Oxygen-skin.

OnePlus verwacht dat Qualcomm ergens in de komende week met een oplossing komt. Daarna kan de smartphonemaker beginnen met een gesloten bèta voor de Android 11-update. Hoe lang die gaat duren en wanneer de definitieve release op de planning staat, is niet duidelijk.

Aanvankelijk had de Android 11-update voor de OnePlus 7 en 7T nog deze maand uit moeten komen. Door de bug in de datadecryptie wordt deze tijdslijn dus niet gehaald.