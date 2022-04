Android 11 komt beschikbaar voor OnePlus 7T en 7T Pro

OnePlus heeft versie 11 van het eigen besturingssysteem OxygenOS gereed voor gebruikers van de OnePlus 7T- en 7T Pro-smartphones. Daarmee komt Android 11 naar deze smartphones die in het najaar van 2019 uitkwamen.

Op zijn forums meldt OnePlus dat het klaar is om versie 11 van OxygenOS uit te brengen en dat de ota -upgrade gefaseerd wordt uitgebracht. Slechts een beperkt aantal gebruikers zal de update op maandag al kunnen binnenhalen. In de komende dagen zegt de fabrikant de upgrade breder beschikbaar te maken, als er is vastgesteld dat er geen kritieke bugs aanwezig zijn.

De always-on-display-functie zit nog niet in de releaseversie van OxygenOS 11 voor de OnePlus 7T-modellen. Die wordt nog getest in de Open Beta-builds. Een jaar geleden werd al duidelijk dat OnePlus werkte aan een always-on-display voor zijn telefoons.

Eigenlijk had de Android 11-upgrade al in december vorig jaar moeten uitkomen. Dat werd echter uitgesteld, doordat er toen een probleem in de software werd ontdekt bij het ontsleutelen van gegevens. Het probleem bevond zich in de HydrogenOS-versie van de Android-software, die OnePlus in China gebruikt in plaats van OxygenOS. Dit is in feite hetzelfde als OxygenOS, maar dan zonder Google Play Services, waardoor het niet in Europa wordt gebruikt. Waarschijnlijk door de aanzienlijke overlap in de onderliggende code, werd toen ook buiten China de release van de Android 11-upgrade voor de OnePlus 7T en 7T Pro tijdelijk opgeschort.