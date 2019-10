OnePlus brengt 7T-smartphone volgende week uit voor 599 euro

Fabrikant OnePlus brengt zijn 7T-smartphone volgende week uit voor 599 euro. Dat heeft het Chinese bedrijf bekendgemaakt op een eigen evenement. Ook komt dan de 7T Pro uit. Dat toestel gaat 759 euro kosten.

OnePlus had de 7T al aangekondigd, maar zei tot nu toe niets over de Europese prijs en release. Ten opzichte van de OnePlus 7, die in juni uitkwam, heeft de 7T een paar extra camera's: eentje met ultragroothoeklens en de andere met telelens. Het scherm is iets langer, met een 20:9-verhouding, en ondersteunt nu een verversingssnelheid van 90Hz.

Daarnaast presenteerde de fabrikant de 7T Pro, een update van zijn 7 Pro uit mei. De soc is een Snapdragon 855+, met hogere kloksnelheden voor de cpu en gpu dan in de Snapdragon 855. Bovendien heeft de camera met ultragroothoeklens autofocus gekregen, waardoor hij van dichtbij foto's en video's kan maken. Beide telefoons draaien op Android 10 met OnePlus' eigen skin OxygenOS erop.

Beide telefoons hebben 8GB ram en komen met 128GB of 256GB aan opslagcapaciteit. De telefoon bevat geen micro-sd-sleuf, maar ondersteunt wel twee simkaarten. De 7T komt volgende week uit in een configuratie van 8GB geheugen en 128GB opslag voor 599 euro, de 7T Pro kost 759 euro. Van de 7T Pro komt ook een McLaren-variant met 12GB aan geheugen en 256GB opslag voor 859 euro.

Tweakers publiceerde donderdag een review van de OnePlus 7T en 7T Pro.

Videoreview OnePlus 7T