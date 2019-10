OnePlus: relatie met community ontwikkelt zich niet door focus op 'business'

OnePlus claimt dat de relatie met de community zich afgelopen twee tot drie jaar niet heeft ontwikkeld, omdat de fabrikant een focus had op 'business' en bedrijfsvoering. Dat zegt mede-oprichter Carl Pei in een interview in de VS.

Onderdeel van die focus op de bedrijfsvoering was het aangaan van relaties met providers, zegt Pei in een interview op conferentie TechCrunch Disrupt in San Francisco. Dat deed de fabrikant in Nederland met T-Mobile en in België met Proximus.

Pei zegt dat de releatie met de community er nog wel is zoals voorheen, maar dat die zich niet heeft ontwikkeld. "Het is nog steeds hetzelfde als dat het twee of drie jaar geleden was", aldus de mede-oprichter. Pei zegt niet hoe hij had gewild dat de relatie zich afgelopen jaren had ontwikkeld. Hij wijst als voorbeelden van de relatie onder meer hoe OnePlus eerst gesloten bèta's uitbrengt, vervolgens open bèta's en pas daarna de stabiele release.

De relatie met providers is mogelijk, omdat het hun verdienmodel is om marge te maken op abonnementen en niet op hardware, aldus Pei. "We zijn begonnen met het aanbieden van een premium smartphone voor minder geld, omdat we vonden dat het verdienmodel in de smartphonemarkt niet in het voordeel was van consumenten. Daarom begonnen we met het aanbieden van smartphones via e-commerce, zodat de prijs omlaag kon."

Pei kreeg ook een vraag over concurrenten die toestellen inmiddels goedkoper aanbieden, zoals onder meer Xiaomi en Huawei zijn gaan doen: de OnePlus 7 kostte vanaf 559 euro, terwijl de 7 Pro dit voorjaar uitkwam voor 709 euro. De prijs van de nieuwe 7T in Europa is nog niet bekend. "Wij hebben nooit gefocust op goedkope smartphones die onder 400 dollar kosten", aldus Pei. Dat is onjuist: elk OnePlus-toestel tot de 3T uit 2016 kostte onder 400 dollar. "We kunnen een goedkoper product maken, maar dat is niet onze strategie."