Carl Pei heeft OnePlus verlaten

Carl Pei is vertrokken bij OnePlus, dat hij oprichtte samen met Pete Lau. Hij spreekt van 'zijn intuïtie volgen' en 'tijd doorbrengen met familie en vrienden', maar eerdere berichten van bronnen van onder andere TechCrunch spreken van een machtsstrijd binnen het Chinese bedrijf.

In een blogpost stelt Pei dat OnePlus 'zijn enige focus is geweest in de afgelopen jaren' en dat het daarom hoog tijd is om zijn vrienden en familie weer te zien. Pei spreekt verder zijn dank uit naar Pete Lau, die volgens Pei 'een kans waagde op een jochie zonder diploma'. Lau is zo'n 14 jaar ouder dan Pei. Wat zijn volgende stap in zijn werk gaat worden, vertelt hij niet.

Volgens eerdere berichten van Android Central en TechCrunch, enkele dagen geleden, was er een machtsstrijd binnen OnePlus, is Pei vervangen als de aanvoerder van de Nord-productserie, en wil hij een nieuw bedrijf oprichten. Deze media speculeren echter dat dit alles uit de schijnwerpers gehouden wordt om niet af te leiden van de release van de OnePlus 8T, het nieuwste toestel, die nu plaatsvindt.

De nu 31-jarige Pei kwam in 2012 in contact met Pete Lau en samen richtten ze een jaar later OnePlus op, een subdivisie van Oppo. Lau is nog altijd directeur van het bedrijf. Pei was meer het gezicht van het bedrijf naar buiten toe, en hield onder andere regelmatig interviews.