Medeoprichter van OnePlus heeft bedrijf vermoedelijk verlaten 'na machtstrijd'

Carl Pei, medeoprichter OnePlus, lijkt het bedrijf na zeven jaar verlaten te hebben, hoewel er geen officiële bevestiging van zijn vertrek is. Pei was verantwoordelijk voor de OnePlus Nord, maar lijkt vervangen te zijn en nu zijn eigen bedrijf te starten.

Carl Pei heeft OnePlus in de afgelopen weken verlaten, melden zowel Android Central als TechCrunch op basis van informatie van bronnen. De nu 31-jarige Pei kwam in 2012 in contact met Pete Lau en samen richtten ze een jaar later OnePlus op, een subdivisie van Oppo. Lau is nog altijd directeur van het bedrijf. Pei was meer het gezicht van het bedrijf naar buiten toe, en hield onder andere regelmatig interviews.

Tot voor kort was Pei verantwoordelijk voor OnePlus Nord. Reddit-gebruiker JonSigur publiceerde maandag screenshots van wat interne memo's bij OnePlus zouden zijn, waarop stond dat Emily Dai voortaan verantwoordelijk zou zijn voor OnePlus Nord.

Volgens Android Central zijn er geruchten dat er een interne machtsstrijd gaande was binnen OnePlus. TechCrunch bericht dat Pei van plan is zijn eigen bedrijf op te richten. Details over dit bedrijf zijn nog niet bekend en officieel heeft OnePlus nog niets bekendgemaakt over een vertrek van de medeoprichter.