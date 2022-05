Gerucht: OnePlus plant release OP9-smartphone voor maart volgend jaar

OnePlus zou de aankondiging en release van zijn OnePlus 9-serie van smartphones plannen voor maart volgend jaar, meldt Android Central. Afgelopen jaren kondigde de Chinese fabrikant zijn smartphones aan in april of mei.

Het bedrijf heeft de exacte datum nog niet geprikt, maar de bedoeling is die medio maart uit te brengen, zegt Android Central op basis van een anonieme bron. De site heeft vaker bewezen over solide informatie te beschikken over onaangekondigde Android-telefoons. De OnePlus 8T kwam onlangs uit.

Als de informatie klopt, ligt dat in lijn met een eerder gerucht over de Samsung Galaxy S21, die in januari zou moeten uitkomen. Dat kan erop duiden dat de gebruikte soc in beide telefoons, de Qualcomm Snapdragon 875, eerder beschikbaar is dan de voorgangers in voorgaande jaren waren. Samsung rust zijn Galaxy S-telefoons in meerdere delen van de wereld uit met Qualcomm-socs, terwijl in Europa veelal de modellen met eigen Exynos-processors verschijnen. Samsung maakt de komende 5nm-socs voor Qualcomm. De presentatie van de soc is waarschijnlijk op 1 december.

Voor de OnePlus 9 zou de Chinese fabrikant nog wel diverse midrange-modellen willen uitbrengen. Geruchten gaan over twee modellen: de Nord N10 5G voor de Amerikaanse markt en de Nord N100 in andere delen van de wereld. In beide gevallen gaat het om goedkopere modellen dan de huidige Nord-smartphone.