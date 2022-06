Foto's tonen vermoedelijke OnePlus 9 Pro met Hasselblad-merknaam op achterkant

YouTuber Dave2D heeft foto's laten zien van wat vermoedelijk de OnePlus 9 Pro zou moeten worden en op de achterkant daarvan staat de naam van cameramaker Hasselblad. Beide bedrijven hebben voor zover bekend geen samenwerking.

Het logo staat in het camera-eiland met vier camera's erin, blijkt uit de foto's die Dave2D laat zien in een video. Het camera-eiland heeft laser-autofocus, twee grote cameralenzen en twee kleine lenzen. Specs van de camera's zijn onbekend. Hasselblad werkte al eerder met smartphonemakers; zo was er voor de Moto Z-telefoons van Lenovo een Hasselblad-cameramod in 2016.

De foto's tonen een glimmende zilveren achterkant en een frame dat enigszins gekromd is om plek te geven aan de Aan-/Uit-knop en de schakelaar voor geluid. Het scherm is gekromd aan de zijkanten. Het gaat volgens de instellingen om een scherm met 3120x1440 pixels, met een beeldverhouding van 19,5:9 en een verversingssnelheid van 120Hz.

Dave2D kreeg de foto's van een voor hem onbekende gebruiker op zijn Discord, waardoor er geen track record is van hoe betrouwbaar de informatie is. Het ontwerp ligt in lijn met dat van de vermoedelijke OnePlus 9, waarvan in december foto's opdoken. OnePlus heeft niet gereageerd op de video.