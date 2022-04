Goedkopere OnePlus 9R komt vooralsnog alleen uit in India

OnePlus komt met een relatief goedkope, derde smartphone in de OnePlus 9-reeks die voor de Indiase markt is bestemd. Het gaat om de OnePlus 9R en het toestel lijkt alleen in India uit te gaan komen.

In een interview met de Indiase site News18 maakte OnePlus-ceo Pete Lau bekend dat er naast de OnePlus 9 en 9 Pro ook een 9R uitkomt. Deze komt vooralsnog alleen in India uit. Met deze telefoon wil de fabrikant inspelen op de 'uiteenlopende smartphonebehoeften' in het land.

Lau zegt met de OnePlus 9R nog wat verder te gaan dan het bedrijf al deed met de OnePlus Nord, in de zin van het aanbieden van een toestel met hoogwaardige specificaties. Hij lijkt te suggereren dat de OnePlus 9R 5G-ondersteuning krijgt, maar gaf verder nog weinig concrete details.

Volgens OnePlus wordt de 9R een 'premium-tier device' met een lagere prijs, waarbij de mogelijkheid van vloeiend scrollen en het spelen van mobiele games specifiek worden benoemd. Vermoedelijk zal de telefoon dan ook een relatief goede soc krijgen. Eerder was er al een gerucht dat er een goedkoper, derde OnePlus 9-model uitkomt en dat dit toestel de Snapdragon 865-soc krijgt.

Op 23 maart brengt de fabrikant zijn OnePlus 9-smartphones uit. Op die dag houdt het bedrijf ook een evenement waarbij waarschijnlijk in ieder geval de OnePlus 9 en 9 Pro worden gepresenteerd. Of dat ook voor de 9R geldt, is niet duidelijk. Verder zal de fabrikant op die dag zijn eerste smartwatch introduceren. Een week geleden verschenen er officiële renders van de 9 en 9 Pro.