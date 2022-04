Afbeelding toont Intel NUC 11 Extreme Compute Element met Core i9-HK-processor

Op een Chinese site is een afbeelding met specificaties van de Intel NUC 11 Extreme Compute Element verschenen. Details over de processors waar Intel de NUC mee uitrust, staan daar niet, maar duidelijk is wel dat het om Tiger Lake-H-chips gaat.

De slide die Chiphell van de NUC 11 Extreme Compute Element met codenaam Driver Bay publiceert, toont een pci-e-kaart met het doodskop-logo van de Extreme-serie van Intel. Net als bij de vorige Compute Element-modules bevat de kaart cpu, ram, chipset en opslag. Intel lijkt, afgaande op de specificatielijst, varianten met Core i9 HK-, Core i7 H- en Core i5 H-processors van de elfde generatie uit te willen brengen. Daarbij gaat het om de Tiger Lake H-generatie die Intel begin dit jaar tijdens de CES aankondigde. De krachtigste processor lijkt de Core i9-11980HK met acht cores, een kloksnelheid van 2,6GHz en een maximale boostsnelheid van 5GHz te worden.

De NUC 11 Extreme ondersteunt volgens de informatie tot aan DDR4-3200, waar de NUC 9 Extreme op basis van een Compute Element op DDR4-2666 bleef steken. Verder is er ondersteuning voor PCI-E 4.0 via een enkele M.2-sleuf, met daarnaast twee M.2-sleuven voor PCI-E 3.0-opslag. De module kan verder overweg met Optane-geheugen. Ook is er HDMI 2.0b en zijn er twee Thunderbolt 4-poorten. Wanneer Intel de nieuwe NUC in de Extreme-serie officieel zal aankondigen, is niet bekend.