Intel brengt in januari eerste NUC-laptop uit met 15,6"-scherm en Tiger Lake-cpu

Intel heeft de NUC M15 Laptop Kit aangekondigd, een whitebook-laptop met Tiger Lake i5 of i7, een 15,6"-ips-scherm en maximaal 16GB geheugen. De laptop wordt niet door Intel zelf verkocht, maar wordt vanaf januari aangeboden door partnerbedrijven.

De NUC M15 krijgt volgens Intel een aluminium behuizing in de kleuren grijs of zwart. De laptop is 14,9mm dik en weegt 1,65 kilogram. Intel specificeert niet welke cpu's de laptop krijgt. Volgens The Verge krijgt de laptop een i5-1135G7 of een i7-1165G7. Deze werken volgens Intel in de NUC M15 op 28W, wat betekent dat de i5 een kloksnelheid heeft van 2,4GHz en de i7 een kloksnelheid heeft van 2,8GHz. De turboklok bij de i5 gaat tot 4,2GHz, bij de i7 gaat deze tot 4,7GHz. Beide quadcore-cpu's krijgen een Iris Xe-gpu mee.

Verder krijgen de laptops 8GB tot 16GB vastgesoldeerd geheugen en een 'meerdere' opslagconfiguraties, afhankelijk van het merk dat de laptop verkoopt. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en kan met of zonder aanraakgevoelige display worden geleverd. De 73Wh-accu biedt volgens Intel een accuduur van maximaal 16 uur.

Onder het chiclettoetsenbord is een glazen Windows Precision-trackpad. De laptop heeft verder twee Thunderbolt 4-poorten, twee USB 4 Type-C-poorten, twee USB-A-poorten, een 3,5mm-poort en een HDMI-poort. Laden gaat via de Type C-poorten. Zowel de linker- als de rechterzijde heeft een Type C-poort, volgens The Verge maakt het niet uit met welke poort de gebruiker wil opladen. De laptop heeft tot slot een ledlichtstrip onder de trackpad die met de Alexa-app werkt, zitten er vier microfoons boven het scherm en is er een webcam die overweg kan met Windows Hello.

Wie de MC15 gaat verkopen, is vooralsnog niet duidelijk. Het is eveneens niet bekend of de laptop naar België of Nederland komt. Wel zegt Intel zelf verantwoordelijk te zijn voor garantiekwesties en driverondersteuning. Intel mikt op een prijs van tussen de 1019 euro en 1529 euro. Deze bedragen zijn omgerekend inclusief btw en afhankelijk van de gekozen uitvoering.

Vorig jaar toonde Intel de MAG-15, een gaminglaptop die later door Schenker in Europa werd verkocht. Intel zegt vaker een eigen laptop te willen uitbrengen. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf niet een volledige line-up aan laptops aan te gaan bieden, zoals bedrijven als Dell en HP nu doen.