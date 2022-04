Simply NUC introduceert nieuwe mini-pc's met Ryzen 4000 en Tiger Lake

Simply NUC heeft nieuwe compacte systemen onthuld die uitgerust zijn met Ryzen 4000-cpu's en Intel Tiger Lake-cpu's. Het gaat om drie nieuwe AMD-based-modellen, met een processor uit iedere serie, en drie Intel Tiger Lake-modellen, ook met een cpu uit iedere serie.

Het AMD-model heeft een Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U of een Ryzen 7 4800U. Deze cpu's zijn niet los verkrijgbaar voor het publiek en worden alleen geleverd aan systeembouwers als Simply NUC. De processoren zijn ondanks de 4000-benaming dezelfde soort 7nm Zen 2 'Matisse'-cpu's als te vinden zijn in de 3000-serie, die de consument wel los kan kopen. De Intel-based-NUCs hebben een Core i3-1115G4, i5-1135G7 of een i7-1165G7 aan boord.

In de basisconfiguratie hebben alle zes de mini-pc's 4GB DDR4-geheugen, een 128GB SATA-ssd en geen besturingssysteem aan boord. Dat kan uitgebreid worden tot maximaal 64GB ram, een 8TB NVMe-ssd, een extra SATA-ssd met maximaal 2TB ruimte en Windows 10 Pro. De meerpijzen daarvan zijn 339 euro voor het geheugen, 1935 euro voor de primaire ssd, 374 euro voor de extra ssd en 120 euro voor Windows 10 Pro. Deze prijzen zijn omgerekend en inclusief btw.

De NUCs hebben verder een 2,5Gbit- en een 1Gbit-ethernetpoort en HDMI- en DisplayPort-out. Via de twee USB 3.2 Type-C-connecties kunnen nog twee video-outputs aangesloten worden. Verder zijn er nog vier USB 3.2 Type-A-poorten en ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0.

Simply NUC stelt op zijn site dat het begint met leveringen van de met AMD uitgeruste Ruby-serie in december en de Intel-serie genaamd Topaz volgt in januari. Simply NUC levert ook in Nederland en België.