Minisforum komt met EliteMini TL50-mini-pc met ruimte voor twee 2,5"-drives

Het Chinese bedrijf Minisforum introduceert zijn EliteMini TL50. Deze mini-pc krijgt een Tiger Lake-laptopprocessor en Lpddr4-geheugen. Het systeem beschikt daarnaast over twee ethernetaansluitingen. De pc komt eind juni uit en krijgt een adviesprijs van 699 dollar.

Minisforum voorziet de EliteMini TL50 van een Intel Core i5-1135G7-cpu met vier cores en hyperthreading. Het systeem maakt daarbij gebruik van de geïntegreerde Xe-gpu. Het systeem beschikt over 12GB Lpddr4-geheugen met een snelheid van 3200 megatransfers per seconde. Dit geheugen kan niet door gebruikers worden uitgebreid. De pc wordt standaard geleverd met een M.2-ssd met 512GB opslagcapaciteit, maar gebruikers kunnen deze eventueel vervangen.

Verder biedt de mini-pc ruimte voor twee 2,5"-drives voor extra opslag. De fabrikant voorziet het systeem daarnaast van een Thunderbolt 4-poort van het type C, waarmee gebruikers bijvoorbeeld tot twee 4K-schermen kunnen aansluiten via een dock. De EliteMini TL50 ondersteunt ook een externe gpu via Thunderbolt. De mini-pc beschikt daarnaast over twee RJ45-connectors met ondersteuning voor 2,5Gbit/s-ethernet.

De EliteMini TL50 beschikt over een HDMI 2.0-connector, een Displayport 1.4-aansluiting, en twee 3,5mm-jacks, respectievelijk voor audio en een microfoon. Verder krijgt het systeem vier USB 3.0-aansluitingen en twee USB 2.0-poorten. Gebruikers kunnen een DC-19V-aansluiting of USB-C-connector gebruiken om het systeem van stroom te voorzien. De pc wordt standaard geleverd met Windows 10 Pro. Het systeem weegt 603 gram en heeft afmetingen van 149,6×149,6×55,5mm.

Afbeeldingen via Minisforum