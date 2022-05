Team Group meldt ontwikkeling DDR5 voor laptops en mini-pc's

Team Group heeft zijn eerste DDR5 SO-DIMM-module gemaakt. Die module moet DDR5 naar laptops en mini-pc's brengen, zegt het bedrijf. De geheugenfabrikant verwacht dat het de eerste is die DDR5 op SO-DIMM-formaat naar Intel en AMD zal sturen voor validatie.

Team Group meldt in een persbericht dat de geheugenmodule nog in ontwikkeling is, maar zegt wel al dat deze een capaciteit van 16GB heeft en werkt op 4800MT/s. De module werkt verder op een spanning van 1,1V, wat volgens de fabrikant vooral handig is voor laptops, vanwege de invloed op de accuduur en stand-by-tijd. Dit is de spanning zoals vastgelegd in de Jedec-specificatie.

De DDR5 SO-DIMM-module ondersteunt foutcorrectiecode op de geheugenchips, of on-die error-correcting code. Dat zorgt ervoor dat de geheugenmodule enkelbitse fouten automatisch herstelt, waardoor de geheugenmodule stabieler werkt. Eerder was nog niet bekend of alle DDR5-modules standaard ecc-ondersteuning meekrijgen, maar Team Group meldt dus dat zijn SO-DIMM-modules dat in ieder geval wel hebben.

In december kondigde Team Group al aan reguliere DDR5-modules opgestuurd te hebben naar moederbordfabrikanten ter validatie. Deze modules zijn qua specificaties identiek aan deze nieuw aangekondigde SO-DIMMs. Deze hadden ook een opslagcapaciteit van 16GB met een snelheid van 4800 megatransfers per seconde en draaien ook op standaardspanning van 1,1V.

Het is nog niet bekend wanneer Team Group hoopt DDR5 SO-DIMM naar fabrikanten van consumentenproducten te brengen. Vooralsnog is er geen systeem dat de geheugenstandaard ondersteunt, maar volgens geruchten werken zowel AMD en Intel in hun aanstaande Zen4- en Alder Lake-platforms aan ondersteuning voor DDR5. Team Group heeft de DDR5 SO-DIMM opgestuurd naar beide merken ter validatie.