IO Interactive: James Bond-game kan trilogie worden en studio breidt uit

Hakan Abrak, de ceo van Hitman-ontwikkelaar IO Interactive, zegt dat de James Bond-game waar de studio aan werkt een volledig nieuw verhaal heeft en dat hier een trilogie uit zou kunnen komen. Abrak verwacht dat de studio de komende jaren verdubbelt in omvang.

De topman van de Deense gamestudio geeft in een interview met de Deense publieke omroep DR enkele nieuwe details over de James Bond-game waar IO Interactive aan werkt. Het was al bekend dat de game niet is gebaseerd op films, Abrak verduidelijkt dat de studio zelf een volledig eigen verhaal schrijft. "Je kan je gemakkelijk voorstellen dat daar een trilogie uit kan komen", zegt Abrak. Of er daadwerkelijk plannen zijn voor drie James Bond-games, is nog niet bekend. De studiobaas hint met zijn uitspraak wel op die mogelijkheid of wens.

Abrak vertelt in het interview hoe IO Interactive de opdracht kreeg voor het maken van een James Bond-game. Dat is niet eenvoudig, omdat daarvoor toestemming is vereist van het Britse bedrijf EON Productions, dat de rechten in handen heeft. De productiemaatschappij is eigendom van de Broccoli-familie. Die vond vorige James Bond-games niet waardig en is van mening dat games te gewelddadig zijn, zegt Abrak. Daarom zijn er jarenlang geen 007-games verschenen.

Het overhalen van de Broccoli-familie was de lastigste horde. Volgens de studiobaas is er zo'n twee jaar gewerkt aan voorbereidingen om de rechthebbenden te overtuigen. Abrak denkt dat de Scandinavische down to earth-mentaliteit heeft geholpen bij het krijgen van de opdracht. Nadat de studio de Broccoli-familie had overgehaald, was het een kleine moeite om van filmmaatschappij MGM, die de licentie beheert, groen licht te krijgen.

De ceo van IO Interactive zegt dat de studio momenteel tweehonderd medewerkers heeft en hij verwacht dat dit er meer dan vierhonderd zullen worden in de komende jaren. De deal om een Bond-game te maken betekent 'ontzettend veel' voor de studio, aldus Abrak.

IO Interactive kondigde in november vorig jaar aan dat de studio aan een nieuwe James Bond-game werkt. De naam is nog niet bekend, vooralsnog staat de game bekend als Project 007. Het duurt nog jaren voordat de game uitkomt.