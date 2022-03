Hitman-studio werkt aan James Bond-game

IO Interactive, de ontwikkelaar van de Hitman-games, heeft een nieuw project aangekondigd. Het gaat om een James Bond-game, die ook door het bedrijf zal worden uitgegeven. Het bedrijf heeft een teaser en summiere informatie vrijgegeven, maar een releasedatum is nog onbekend.

Op een speciale website voor de nieuwe game schrijft IO Interactive dat het gaat om een geheel nieuwe James Bond-game met een volledig origineel verhaal rondom de fictieve geheim agent. In de game kruipen spelers in de huid van de Britse spion, die op dat moment nog zijn 00-status moet verdienen. Het gaat dus om een verhaal van het begin van de carrière van James Bond.

Het project heet vooralsnog Project 007, maar dit is een werktitel. Wanneer de nieuwe game uitkomt is nog niet bekendgemaakt. IO Interactive zegt dat het momenteel talent vanuit alle hoeken van de wereld aantrekt om het team te versterken dat de nieuwe game gaat maken. De game wordt al wel actief ontwikkeld en is bedoeld voor 'moderne systemen en platforms', waarmee waarschijnlijk in ieder geval op de Xbox Series X, PlayStation 5 en Windows-pc's wordt gedoeld.

De Deense ontwikkelaar, vooral bekend van de Hitman-games en de Kane & Lynch-games, heeft al wel een teaser voor Project 007 uitgebracht, maar daar is verder weinig uit op te maken, behalve dat het gaat om een game die de officiële 007-licentie van filmmaatschappij MGM heeft.