Gerucht: Amazon wil filmbedrijf MGM overnemen voor 9 miljard dollar

Amazon zou filmbedrijf Metro-Goldwyn-Mayer willen overnemen voor een bedrag van 9 miljard dollar. MGM heeft vierduizend films in zijn assortiment, waaronder de James Bond-franchise. Met een overname zou Amazon zijn Prime Video-dienst kunnen uitbreiden.

Bronnen die bekend zijn met de overnamegesprekken, zeggen tegen Variety en The New York Times dat Amazon en MGM al weken met elkaar in gesprek zijn. MGM zou al maanden op zoek zijn naar een koper, en Apple en Comcast zouden eerder interesse getoond hebben, maar ongeveer 6 miljard dollar willen betalen.

Met de overname van MGM zou Amazon zijn streamingdienst Prime Video flink kunnen uitbreiden. Het filmbedrijf heeft vijftig procent van de James Bond-rechten in handen en heeft alle films van die franchise in zijn assortiment. Ook is het filmbedrijf eigenaar van de Tomb Raider-films, Rocky en RoboCop.

Volgens Variety wil Amazon een bod van zo'n 9 miljard dollar uitbrengen. Dat komt overeen met de vraagprijs van MGM. Woordvoerders van Amazon en MGM wilden niet reageren op de berichtgeving. MGM is momenteel grotendeels in handen van een Amerikaanse investeringsmaatschappij.