IO Interactive gaat op 6 juni James Bond-game 007 First Light onthullen

Hitman-ontwikkelaar IO Interactive meldt dat zijn James Bond-game 007 First Light gaat heten. Deze game wordt op 6 juni onthuld, vermoedelijk bij de Summer Game Fest. De ontwikkelaar maakte eind 2020 bekend aan de James Bond-game te werken.

De ontwikkelaar maakt op sociale media de nieuwe naam van het spel en de onthullingsdatum bekend. Verder worden er geen details gedeeld. Het spel werd eind 2020 aangekondigd als Project 007. Een jaar later hintte het bedrijf naar een trilogie en sprak de studio over een nieuw verhaal dat niet is gebaseerd op eerdere James Bond-boeken of -films. De game komt in ieder geval uit op de Nintendo Switch 2, vermoedelijk ook op andere consoles.