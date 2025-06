Regisseur Star Wars Jedi: Fallen Order gaat D&D-game maken

De nieuwe gameontwikkelaar Giant Skull gaat een game maken in het Dungeons & Dragons-universum. Giant Skull is de studio van oud-Respawn-medewerkers en hoofd Stig Asmussen was de regisseur bij onder meer Star Wars Jedi: Fallen Order.

Het gaat om een singleplayergame, een avontuurlijke actiegame in het D&D-universum en meer details zijn er niet. De game zal uitkomen voor pc's en consoles, zeggen beide bedrijven, al is onbekend welke precies. Giant Skull heeft voor de ontwikkeling een licentiedeal gesloten met Wizards of the Coast, het Hasbro-dochterbedrijf dat Dungeons & Dragons als intellectueel eigendom in bezit heeft. WotC wil sowieso meer games uitbrengen in het D&D-universum, zo bleek al eerder.