Wizards of the Coast wil vanaf eind 2025 een of twee games per jaar uitbrengen

Uitgeverij Wizards of the Coast wil vanaf eind 2025 of begin 2026 een of twee games per jaar uitbrengen. Het bedrijf zal hiervoor jaarlijks 125 miljoen dollar investeren. De recent aangenomen topman John Hight moet de digitale ambities van de uitgeverij kracht helpen bijzetten.

Tijdens een recente bespreking van de financiële resultaten van moederbedrijf Hasbro zei topman Chris Cocks dat de uitgeverij momenteel 150 gamegerelateerde projecten beheert. Sommige daarvan zijn al op de markt, anderen zijn volgens de man nog in volle ontwikkeling. Cocks gaf tijdens de besprekingen aan dat Wizards of the Coast nog steeds samenwerkingen met externe bedrijven zal aangaan als het geen expertise in een bepaald domein heeft, of als het bedrijf niet over het meest geschikte platform beschikt. Hij deed tijdens de bespreking geen aankondigingen over nieuwe games.

Wizards of the Coast is een Amerikaanse uitgever en tevens een dochterbedrijf van Hasbro. De uitgeverij staat bekend om de fantasy- en rpg-spellen die het in de portefeuille heeft, zoals Dungeons & Dragons en Magic: The Gathering. In 2019 raakte bekend dat Wizards of the Coast de daaropvolgende jaren zeven of acht Dungeon & Dragons-games wilde uitbrengen. Begin dit jaar vertelde Chris Cocks ook dat er de komende jaren meer D&D-videogames zullen verschijnen. Wizards of the Coast heeft ook een licentiedeal met Larian Studios: de Belgische ontwikkelaar achter D&D-game Baldur's Gate III. Deze fantasry-rpg had in 2023 ongeveer 90 miljoen dollar aan omzet opgeleverd.