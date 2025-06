Baldur's Gate 3 krijgt crossplay in laatste patch

Baldur's Gate 3 krijgt volledige crossplay en een fotomodus met de laatste patch voor de game. Daarna gaat de Belgische ontwikkelaar Larian Studios door met andere projecten. De patch moet volgend jaar uitkomen.

Ook komt er de mogelijkheid om progressie in de game crossplatform bij te houden, meldt Larian Studios. Daarnaast kunnen spelers gaan spelen met spelers op andere platforms. De ontwikkelaar zegt nog weinig over de fotomodus en duidt die aan als 'een fotohokje waarmee je zo'n beetje elke foto kunt maken die je maar wilt'. "Deze nieuwe functie introduceert een hele reeks opties waarmee je je foto's in de game kunt aanpassen en bewerken, met verschillende vrijheidsniveaus afhankelijk van of je de functie gebruikt tijdens het avonturieren of tijdens gevechten, dialogen en filmscènes."

Bovendien zitten er een reeks aan nieuwe subclasses in de patch. Er komt eerst een stresstest voor de patch voordat die volgend jaar live gaat. Wanneer de patch precies uit zal komen, zegt Larian Studios niet. Baldur's Gate 3, dat na de aankondiging jaren in ontwikkeling was, kwam vorig jaar uit.