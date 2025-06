Zakelijke communicatiedienst Google Chat krijgt korte audiogesprekken

Google Chat, de zakelijke communicatiedienst van de zoekgigant, krijgt Huddles. Dat zijn korte audiogesprekken die lange discussies via chat of e-mail moeten vervangen. De functie zit al langer in concurrerende diensten zoals Slack en heeft daar dezelfde naam.

Google Chat Huddles

Een Huddle start in audio, al is video ook mogelijk, zegt Google. De bedoeling is om lange discussies via chat op een kortere manier af te handelen door elkaar even te spreken. De functie komt voor 'rapid release'-domeinen vanaf deze week uit en moet eind december voor al deze domeinen beschikbaar zijn. Voor domeinen op het 'scheduled release'-schema komt de functie vanaf begin januari volgend jaar beschikbaar. Google gebruikte de naam Huddles voor het eerst bij de release van zijn socialenetwerksite Google+ in 2011.