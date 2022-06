Slack voegt video toe aan Huddles-chats

Chatapp Slack voegt een videofunctie toe aan zijn audiochatfunctie Huddles. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op zijn eigen Frontiers-evenement. De video staat standaard uit, maar gebruikers kunnen dat met een druk op de knop aanzetten.

Slack heeft de functie toegevoegd omdat gebruikers erom vroegen, zegt het bedrijf. Er zijn nog altijd geen manieren om Huddles van tevoren in te plannen en ook een recording-functie is er niet. Volgens Slack is dat om 'spontanere' manieren van samenwerken mogelijk te maken. Door een gebrek aan beide functies moet het meer voelen als spontaan praten op de werkvloer, in plaats van een ingeplande meeting.

Wel is er een manier om met meerdere gebruikers tegelijk een scherm te delen. Huddle-video’s kunnen in de zijbalk van Slack of in een apart venster. Chats tijdens Huddles zijn aparte draadjes die in Slack blijven staan. Ook functies als reacties met emoji's en stickers is mogelijk tijdens het communiceren via video.

De functie Huddles is er sinds een jaar en zit in Slack-groepen en -DM’s. Slack heeft geen gegevens vrijgegeven over hoeveel gebruikers de functie op regelmatige basis gebruiken. Ook is onbekend hoe vaak gebruikers van Huddles de functie aanroepen.