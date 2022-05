Messagingdienst Slack heeft last van wereldwijde storing

Messagingdienst Slack lijkt een storing te hebben. Het is niet bekend wat de oorzaak daarvan is. Slack geeft aan onderzoek te doen naar het probleem en zo snel mogelijk met meer informatie te komen.

Op de statuspagina van Slack is te zien dat de messagingdienst, die vooral wordt gebruikt door bedrijven, met verschillende problemen kampt. Zo zijn er problemen met inloggen, het versturen van berichten en bestanden, en het ontvangen van notificaties. Op Downdetector en Allestoringen verschijnen sinds ongeveer 15.00 uur meldingen van de storing.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing is; Slack geeft daarover nog geen details. Het bedrijf schrijft alleen dat het onderzoek doet naar een probleem 'waardoor Slack voor sommige gebruikers niet wordt geladen'. Slack geeft aan dat het met meer informatie komt zodra dat beschikbaar is. De dienst deelt geen verwachting over wanneer de storing is opgelost.